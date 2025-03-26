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محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر

محافظ قنا يشهد احتفال
محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر، فيتو

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، احتفال مديرية أوقاف قنا بليلة القدر المباركة، وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة.

حضر الاحتفال الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، والنائب العمدة مبارك عامر، عضوا مجلس النواب، بالإضافة إلى فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس منطقة قنا الأزهرية، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وجموع من المصلين.

برنامج الاحتفال بليلة القدر في قنا

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ألقاها فضيلة الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، تحدث فيها عن فضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مشيرًا إلى أنها ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين، مع التأكيد على أهمية إحيائها في الليالي الفردية من العشر الأواخر.

واختتم الحفل بفقرة من الابتهالات الدينية قدمها الشيخ علاء أحمد الدندراوي، إمام مسجد سعود، في أجواء إيمانية مفعمة بالتضرع والخشوع.

وفي كلمته، قدم محافظ قنا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة ليلة القدر، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والاستقرار، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وتعزيز القيم الروحية بين أبناء المجتمع، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كافة الأنشطة الدينية التي تساهم في ترسيخ روح التسامح والمحبة بين أبناء الوطن.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم قنا محافظ قنا مديرية أوقاف قنا مدينة قنا منطقة قنا الأزهرية

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