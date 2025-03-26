أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع تسبب بنزوح 142 ألف شخص خلال أسبوع، مبديا قلقه أيضا حيال مخزون المساعدات الإنسانية الذي يوشك أن ينفد.

الأمم المتحدة تعلن عدد النازحين في غزة خلال أسبوع

وقال ستيفان دوجاريك "خلال أسبوع فقط، نزح 142 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للارتفاع"، مذكرا بأن تسعين في المئة من سكان القطاع سبق أن نزحوا مرة واحدة على الأقل بين السابع من أكتوبر 2023 وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير 2025.

وأضاف أمام الصحفيين في نيويورك أن المساحات الموجودة لبقاء العائلات تتقلص، مشيرا إلى أن 17 في المئة من قطاع غزة شملهم أمر بالإخلاء أصدرته السلطات الإسرائيلية.

وأكد دوجاريك أن القصف المتواصل والأوامر اليومية بالإخلاء، إضافة إلى استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية منذ شهر، والرفض المنهجي للأنشطة الإنسانية داخل القطاع لها تأثير مدمر في مجموع السكان البالغ عددهم مليونين"، مشددا على أن جميع الموارد في غزة "في طور النفاد".

وأورد أن شركاءنا الإنسانيين يحذرون من تراجع خطير للمخزونات الطبية ولكميات غاز الطهو، والوقود الضروري لتشغيل المخابز وسيارات الإسعاف.

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