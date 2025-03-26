الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمم المتحدة تعلن عدد النازحين في غزة خلال أسبوع

لاجئو غزة، فيتو
لاجئو غزة، فيتو

أفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع تسبب بنزوح 142 ألف شخص خلال أسبوع، مبديا قلقه أيضا حيال مخزون المساعدات الإنسانية الذي يوشك أن ينفد.

 

الأمم المتحدة تعلن عدد النازحين في غزة خلال أسبوع

وقال ستيفان دوجاريك "خلال أسبوع فقط، نزح 142 ألف شخص، وهذا العدد مرشح للارتفاع"، مذكرا بأن تسعين في المئة من سكان القطاع سبق أن نزحوا مرة واحدة على الأقل بين السابع من أكتوبر 2023 وبدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير 2025.

وأضاف أمام الصحفيين في نيويورك أن المساحات الموجودة لبقاء العائلات تتقلص، مشيرا إلى أن 17 في المئة من قطاع غزة شملهم أمر بالإخلاء أصدرته السلطات الإسرائيلية.

وأكد دوجاريك أن القصف المتواصل والأوامر اليومية بالإخلاء، إضافة إلى استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية منذ شهر، والرفض المنهجي للأنشطة الإنسانية داخل القطاع لها تأثير مدمر في مجموع السكان البالغ عددهم مليونين"، مشددا على أن جميع الموارد في غزة "في طور النفاد".

وأورد أن شركاءنا الإنسانيين يحذرون من تراجع خطير للمخزونات الطبية ولكميات غاز الطهو، والوقود الضروري لتشغيل المخابز وسيارات الإسعاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إطلاق النار بين إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة النازحين في غزة ستيفان دوجاريك

مواد متعلقة

هل ربنا هيحاسبنا لتقصيرنا في حق أهل غزة؟ علي جمعة يرد

مدبولي: نواصل جهودنا لتنفيذ خطة إعادة الإعمار في غزة

نتنياهو يهدد بالسيطرة على مناطق في غزة، وحماس ترد: الأسرى سيعودون في توابيت

الأكثر قراءة

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: سيسبب الفوضى والخراب للخصوم

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

من محمد علي باشا إلى البرهان، حكاية القصر الجمهوري في السودان (فيديو)

مدبولي: أثر سعر الصرف مستمر معنا، وهذه خطتنا بشأن الدين الخارجي

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

فقه المرأة، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية

مع الزاهدين.. الجنيد البغدادي إمام المدرسة الصوفية السنية

المزيد
الجريدة الرسمية