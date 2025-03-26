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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة ومحمد حسين رئيسا لجامعة طنطا 

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور محمد حسين محمود محمد، رئيسًا لجامعة طنطا.

الدكتور أحمد محمد الحسيني هلال، عميدًا لكلية التربية، جامعة طنطا.

الدكتور صفاء أحمد محمد شحاتة، عميدًا لكلية التربية، جامعة عين شمس.

الدكتور أحمد محمد محمود قاسم، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة سوهاج.

الدكتور مجدي عبده إبراهيم الحجري، عميدًا لكلية العلوم، جامعة حلوان.

الدكتور إسماعيل إسماعيل يوسف أبو غنيمة، عميدًا لكلية الطب البيطري، جامعة دمنهور.

الدكتور إيمان زكي موسى محمد، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة المنيا.

الدكتور محمد عبد الرؤوف عبد الرحمن الجوهري، عميدًا لكلية الآثار، جامعة الزقازيق.

 

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