في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

أعلنت دائرةُ الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 180 ألف مُصل يؤدون الصلاة في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك بالقدس.

وأظهرت صور وفديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة من المصلين داخل وخارج المسجد الأقصى.

من توافد النساء إلى باحات المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر pic.twitter.com/bq8ozJxgQq — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 26, 2025

واكتظت باحات ومصليات الأقصى بالمصلين الذين تمكنوا من الوصول من الضفة، وتحدوا التعزيزات الأمنية الإسرائيلية المشددة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 180 ألف مصل ومصلية، أدوا مساء الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وفي المسجد الحرام أدى المصلون، الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

وقد وثقت وكالة الأنباء السعودية تدفق المعتمرين والمصلين إلى المسجد الحرام وساحاته منذ ساعات الصباح الأولى، وامتلأت أروقة وأدوار وأسطح وساحات المسجد الحرام بضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء عباداتهم ومناسكهم على الوجه الأمثل.

وجهزت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي طوابق المسجد الحرام, حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطاف 107 ألف طائف في الساعة، مما يعكس سلاسة وانسيابية الحركة داخل ‫المسجد الحرام.

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