ميناء الفجيرة وقطار الاتحاد يزينان العملة الإماراتية الجديدة

أصدرت الإمارات العربية المتحدة عملة نقدية جديدة من فئة 100 درهم مصنوعة من البوليمر وأعلن البنك المركزى الإماراتى طرحها بشكل رسمي في الدولة.

وتم تزيين العملة الإماراتية الجديدة التى تم إطلاقها فى شهر مارس الجارى 2025 بالعديد من المعالم المرتبطة بدولة الإمارات المتحدة من بينها ميناء الفجيرة.

أبرز المواصفات الخاصة بالعملة الجديدة

1- يتزين الوجه الخلفي بصورة «ميناء الفجيرة» الذي يعتبر من بين أكبر المواني البحرية في الدولة ومركزًا رئيسيًا للشحن والنقل البحري.

ويعد ميناء الفجيرة يعتبر من أكبر المواني البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بدأ في بناء الميناء في عام 1978م.



2_ كما يتزين الوجه الأمامي للورقة يضم صورة «حصن أم القيوين الوطني» الذي يعد صرحًا تاريخيًا وثقافيًا، إلى جانب كونه معلمًا يجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر.

حصن أم القيوين هو حصن يعود للقرن الثامن عشر الميلادي، ويقع في مدينة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتم تحويله مؤخرا إلى متحف.



3_ بينما يتضمن الوجه الخلفى للعملة أيضا صورة «قطار الاتحاد» والذي يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال بنى تحتية ولوجستية متكاملة فى الامارات.



أسعار الفائدة في الإمارات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على الفائدة "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

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