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اقتصاد

"تنمية" توقع اتفاقية تعاون مع "توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت"

«تنميه» توقع اتفاقية
«تنميه» توقع اتفاقية مع «توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت»،فيتو

أعلنت اليوم شركة «تنميه»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة المشروعات متناهية الصغر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت شراكة بين «توتال إنرجيز» و«أدنوك للتوزيع»، لتسهيل وصول سائقي شركات النقل الذكي إلى حلول مرنة لتغطية نفقات تشغيل مركباتهم، بما يشمل الوقود، زيوت التشحيم، وخدمات غسيل السيارات، بأسعار تنافسية وباستخدام حلول دفع مرنة وسريعة.
وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين «تنمية» و«توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت»، سيتم توفير بطاقة تمويل غير نقدي تحمل العلامة التجارية المشتركة، والتي تم تطويرها بواسطة قطاع إدارة الأساطيل في توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت وتمويلها من قبل «تنميه». تتيح هذه البطاقة لسائقي شركات النقل الذكي تغطية نفقات تشغيل مركباتهم بسهولة، والاستفادة من خطط سداد مرنة تمتد لثلاثة أشهر، مما يقلل من الأعباء المالية التي يواجهونها ويدعم استمرارية أعمالهم.
من خلال تقديم الحلول المالية لسائقي خدمات النقل التشاركي، تمكّن «تنميه» هؤلاء السائقين من تغطية النفقات التشغيلية الأساسية، مما يضمن الحفاظ على مركباتهم في أفضل حالة. وباعتبارهم جزءًا أساسيًا من القوى العاملة في مصر، يستفيد هؤلاء السائقون من بيئة غير نقدية تعزز الكفاءة والأمان. ويساهم ذلك في تحقيق أهداف الاستدامة في مصر من خلال تقليل الأثر البيئي لوسائل النقل والاستفادة من مزايا المدفوعات غير النقدية، مثل خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تحليلات البيانات.
 

 

 

وفي هذا الصدد، صرّح ﭼينو ﭼونسون، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية، قائلًا: "نحن في «تنمية» نؤمن بأهمية توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحسين حياة الأفراد بالمجتمعات الأكثر احتياجًا ودعم استقرارهم المالي. هذه الشراكة تعكس التزامنا بتمكين سائقي شركات النقل الذكي من تغطية نفقات تشغيل سياراتهم بكفاءة، مما يساعدهم على ضمان استمرارية أعمالهم دون ضغوط مالية. من خلال التعاون مع قطاع إدارة الأساطيل توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، نتيح لهم وسيلة دفع غير نقدية سهلة الاستخدام، مما يعزز فرص نجاحهم واستدامتهم. هذا التعاون يجسد قوة التكامل بين قطاعات التمويل والطاقة والنقل في تحقيق تأثير إيجابي يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات."
من جانبه، علّق توماس شتراوس، العضو المنتدب لشركة توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت، قائلًا: "يسعدنا أن نساهم بخبراتنا الواسعة في قطاع الطاقة من خلال هذه المبادرة المبتكرة مع شركة تنميه. عبر توفير بطاقة تمويل غير نقدي بمرونة في السداد، نعمل على تعزيز الوصول إلى حلول تشغيل المركبات بشكل أكثر كفاءة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لضمان توفير خدمات أساسية سهلة وآمنة، مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة وأمانًا للطرق في مصر."

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