الأربعاء 12 مارس 2025
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اقتصاد

هيرميس تُتمم الخدمات الاستشارية لصفقة «أسياد للنقل البحري» ببورصة مسقط

كريم مليكة، الرئيس
كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج

أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» بقيمة 333 مليون دولار، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في النقل البحري العميق ومزود الخدمات البحرية المتنوعة، في بورصة مسقط.

الطرح العام الأولي 

وشهد الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» عرض 20% من إجمالي رأسمالها المُصدر، عبر بيع 1,041,748,856 سهمًا من الأسهم الحالية بسعر 123 بيسة للسهم، مما يعكس قيمة سوقية تبلغ 641 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار أمريكي).
بدأت الشركة التداول اليوم تحت رمز السهم ASCO.

 

 

وفي هذا السياق، صرّح كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس

"يواصل الطرح العام الأولي لشركة «أسياد للنقل البحري» على بورصة مسقط شراكتنا مع سلطنة عمان، ونحن فخورون بكوننا البنك الأكثر نشاطًا والشريك الرئيسي لبرنامج خصخصة الطروحات الأولية للصندوق العماني للاستثمار/ أوكيو، حيث نجحنا في إتمام 3 من بين 5 طروحات أولية حتى الآن (منذ إدراج شركة أبراج للطاقة)."

تأسست «أسياد للنقل البحري» عام 2003، وهي من كبرى الشركات العالمية في قطاع النقل البحري، حيث تقدم حلول شحن وخدمات بحرية متكاملة عبر أسطول مكون من 89 سفينة متعددة الأغراض تصل إلى أكثر من 60 دولة، ما يربط بين الموانئ العُمانية والعالمية، ويوفر حلول شحن موثوقة تناسب مختلف القطاعات الصناعية. وتعد الشركة مملوكة بالكامل لمجموعة «أسياد»، حيث تستفيد من البنية التحتية المتطورة والموارد المشتركة للمجموعة لتقديم خدمات شحن متكاملة لعملائها حول العالم. كما أن تكاملها مع الموانئ الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة للمجموعة يعزز من كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، مما يسهم في تقليل فترات الانتظار في الموانئ، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق نمو مستدام في الأسواق الرئيسية.
جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المنسق الدولي المشترك في هذه الصفقة

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