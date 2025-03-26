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رياضة

فريق زد للسيدات يطيح بالزمالك من كأس مصر ويتأهل لنصف النهائي

فرق سيدات زد والزمالك،
فرق سيدات زد والزمالك، فيتو

تأهل فريق السيدات بنادي زد إف سي، للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للسيدات، بعد فوزه على نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد التعادل بنتيجة 3-3 خلال وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين.

 

زد يفوز على الزمالك 


وحجز زد بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لملاقاة وادي دجلة يوم 16 مايو المقبل.

بدأ فريق زد إف سي للسيدات، مباراة نادي الزمالك بتشكيلة مكونة من عزة فولي، يارا ياسر، يارا صبري، مايمونا، منة منصور، ماجي مجدي، ندى خالد، جوي عماد، أميرة لطفي، جينيفر، واجوه.

وخلال الشوط الثاني دفع المدير الفني للفريق الكابتن محمود خلف باللاعبات إلهام هاني، ورنيم زكي، وليلى عثمان بدلًا من عزة الفولي، ومنة منصور، وأميرة لطفي، وأحرز أهداف زد إف سي اللاعبة "اجوه" هدفين، وجوي عماد هدف، كما أحرز أهداف ركلات الترجيح اللاعبات مايمونا، وندى خالد، وجينيفر، ويارا صبري.

ويقود نادي زد إف سي، محمود خلف، مديرًا فنيًا، ومحمد جندي، مساعد مدرب، ومحمود ثقيب مدرب حراس المرمى، وسمر علي، طبيب الفريق، ومحمد ضياء، إداري، ومروان حسام، مشرف الفريق، وسلمى حديدي، منسقة الفريق.
 

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