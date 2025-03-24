الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

يرجون الفوز بليلة القدر، روحانيات خاصة في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد عمرو بن العاص (صور)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص

رصدت كاميرا "فيتو" شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد عمرو بن العاص، اليوم الإثنين، في الليلة الخامسة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص 

و مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تحري ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل الذي أعده المولى - عز وجل - لعباده في تلك الليلة.

 

الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 
 ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.
 ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.
 ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.
 ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.
 ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العشاء والتراويح العشر الأواخر من شهر رمضان الليالي الوترية الليالى الوترية في العشر الأواخر تحري ليلة القدر صلاة التراويح شهر رمضان عمرو بن العاص ليلة 27 رمضان مسجد عمرو بن العاص

مواد متعلقة

نفيسة العلوم تستقبل المصلين في أول صلاة تراويح بعد إعادة افتتاح وترميم المسجد (صور)

في ذكرى تأسيسه، آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر (صور)

قرآن وذكر، أجواء روحانية في الجامع الأزهر على هامش ذكرى مرور 1085 عامًا على تأسيسه (صور)

في ذكرى تأسيسه، الجامع الأزهر كامل العدد بأول جمعة من شهر رمضان (صور)

أم العواجز تستقبل ضيوف الرحمن، روحانيات خاصة بمسجد السيدة زينب بصلاتي العشاء والتراويح (ًصور)

أجواء روحانية في صلاتي العشاء والتراويح بمسجد السلطان حسن (صور)

وسط أجواء روحانية، جامع عمرو بن العاص كامل العدد في صلاتي العشاء والتراويح "صور"

مسجد الإمام الحسين كامل العدد في صلاتي العشاء والتراويح "صور"

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

إنتي مجنونة؟، محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي

تحرك جديد من الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24 مارس 2025 (أخر تحديث)

رامي عياش يعلق على تصريحات ميريام فارس المسيئة لمصر

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

منوعات

المزيد

حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من بينها تشكيل لجنة لتطوير الدراما والإعلام.. قرارات المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع مع وزير التعليم العالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

رددها الآن، 25 دعاء للأبناء في ليلة القدر

ما الحكمة الإلهية في إخفاء موعد ليلة القدر؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية