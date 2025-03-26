أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: سيسبب الفوضى والخراب للخصوم

علق روبي فاولر نجم ليفربول الإنجليزي السابق، على مستقبل محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يصل بعد إلى اتفاق للتجديد، ومعه ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك.

ويرى فاولر أن محمد صلاح يجب أن يحصل على ما يريد من ليفربول من أجل البقاء، قائلا في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "بالتأكيد كمشجع لليفربول، أريد أن يحتفظ ليفربول بهم".

وأضاف: "أريد بقاء اللاعبين الثلاثة، أعتقد أن عدم حسم الأمر حتى الآن أمر سيء للنادي، لكن مهما حدث، فأنا مؤمن تمامًا بما قدمه محمد صلاح، وما حققه كان استثنائيًا، لقد كان لاعبًا رائعًا مع ليفربول، ولاعبًا لا يُصدق هذا العام، سأمنحه ما يريد، لأنه أثبت جدارته، أي شخص يأتي إلى ليفربول الآن سينفق مبالغ طائلة على ضمه، بالإضافة إلى راتبه، فلماذا لا نمنح محمد صلاح هذا المبلغ لشخص مجرب؟".

وأضاف: "أحرص على عدم المبالغة في انتقاد صلاح لأنه كان رائعًا هذا العام، لم تكن مباراتاه الأخيرتان رائعتين (أمام باريس سان جيرمان وضد نيوكاسل)، ونحن نعلم ذلك، وسيكون أول من يعترف بذلك".

واسترسل فاولر: "أنا حذر من أن يهاجم أحد صلاح، لأنه يُفترض أنه أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب في العالم، لديه لحظة سحرية في أي مباراة، ولم يُظهر ذلك قط ضد نيوكاسل، ولا أريد أن أثير ضجة إعلامية، لكن هذا هو المقلق على الأرجح، لم يُظهر أي شيء يُذكر".

واستدرك: "ولكن بالنسبة لما فعله محمد صلاح، وما حققه، وما سيحققه في المباريات المتبقية، لا أشك في أنه سيكون لاعبًا يسجل المزيد من الأهداف وسيسبب الفوضى والخراب (للخصوم)".

وأتم: "لكن تخيّل لو فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز ثم جددوا مع هؤلاء اللاعبين الثلاثة، أعني، سيعود أفضل نادٍ في العالم، أليس كذلك؟".

ليفربول يفاوض غريم محمد صلاح لقيادة هجوم الريدز

فيما دخل نادي ليفربول في مفاوضات للتعاقد مع أحد منافسي نجمه محمد صلاح لقيادة خط هجوم الريدز الموسم المقبل، وسط حالة من عدم التأكد بشأن تجديد عقد المهاجم الدولي المصري.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لا جديد يذكر بشأن تقارب وجهات النظر بين الريدز وقائد منتخب مصر من أجل التجديد.

هاري كين بديل محمد صلاح في ليفربول

وحسب منصة (Todo Fichajes) بدأ ليفربول التواصل مع المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل 2025.

وذهبت وسائل إعلام إلى أن الريدز قدم عرضًا بالفعل إلى كين (31 عامًا) حيث أبدى أسطورة توتنهام هوتسبير انفتاحًا على العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم تكيفه في ألمانيا.

وبعد 11 عامًا متتاليًا في أروقة توتنهام، انتقل كين إلى بايرن ميونخ في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو، ورغم سجلاته التهديفية الخارقة مع البافاري، فإن اللاعب يخطط للعودة إلى إنجلترا.

هاري كين غريم محمد صلاح التقليدي

من المعلوم أن هناك منافسة شرسة رياضيا بين صلاح وكين، حيث تنافس النجمان الدوليان على مدار العقد الماضي في الدوري الإنجليزي على الجوائز الفردية والتهديفية.

وفي المواسم التسعة الماضية، حصد صلاح وكين معًا 6 أحذية ذهبية لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 3 مرات لكل لاعب، ما يعكس مدى التنافسية الشديدة بينهما.

ويقف كين على بُعد 47 هدفًا فقط من الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، ألان شيرار (260 هدفًا) وسيحب هاري أن يعود للبريميرليج من أجل مواصلة القتال على الوصول للرقم القياسي.

في تلك الأثناء، لا يقف صلاح بعيدًا للغاية عن شيرار، حيث يحتل النجم المصري الترتيب الخامس برصيد 184 هدفًا، ما يعني أن صلاح يمثل تهديدًا واضحًا لكين نحو رقم شيرار الخالد.

وما زال كين محتفظا بقدراته التهديفية الفائقة، فقد أحرز 32 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة مع بايرن ميونخ في كل المسابقات بالموسم الحالي، من إجمالي 37 مباراة.

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