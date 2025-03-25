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مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمدينة أبو النمرس استجابةً لمطالب المواطنين

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شامل لخطوط وشبكات الصرف الصحي المتهالكة بمدينة أبو النمرس، استجابةً لمطالب الأهالي وحرصًا على إنهاء معاناتهم مع طفوحات الصرف الصحي التي استمرت لسنوات.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث أكد المحافظ أن المدينة تعاني من 13 هبوطًا في شبكات الصرف الصحي، خاصةً في مناطق 6 أكتوبر، وأحمد بدوي، ومحيط مركز الشرطة، مما تسبب في تكرار مشكلات الطفوحات.

توجيهات عاجلة لتسريع التنفيذ

ووجّه المهندس عادل النجار رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة للمشروع والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس أحمد عبد القادر، لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال لضمان الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

استجابة سريعة لشكاوى المواطنين

جاء هذا القرار عقب جولة ميدانية قام بها محافظ الجيزة في مركز ومدينة أبو النمرس، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى شكاواهم المتعلقة بتكرار طفوحات الصرف الصحي وتهالك البنية التحتية، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ مشروع الإحلال والتجديد، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحسين جودة الحياة لأهالي أبو النمرس

ويُعد هذا المشروع جزءًا من خطة متكاملة لمحافظة الجيزة لتطوير شبكات الصرف الصحي بالمناطق الأكثر تضررًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، كما سيسهم في الحد من الأضرار البيئية والتلوث الناتج عن الطفوحات المتكررة.

جهود مستمرة لتطوير البنية التحتية

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، كما وجّه بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لإطلاعهم على مراحل التنفيذ والإجابة عن استفساراتهم.

 

 

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