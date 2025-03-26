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أخبار مصر

ليلة القدر، "الأزهر" و"عمرو بن العاص" كاملا العدد في العشاء والتراويح (فيديو وصور)

صلاة التراويح
صلاة التراويح

امتلأت ساحات المساجد الكبرى في القاهرة بالمصلين الذين وفدوا إليها من كل مكان لأداء صلاتي العشاء والتراويح طمعا في أن تكون ليلة القدر. 

ورصدت عدسة “فيتو” حالة الزحام الشديدة في مسجدي عمرو بن العاص والجامع الأزهر وسط أجواء إيمانية خاصة.

ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تحري ليلة القدر، طمعًا في الحصول على الثواب الجزيل الذي أعده المولى - عز وجل - لعباده في تلك الليلة.
 

الليالى الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان 
 ليلة 21 رمضان: تبدأ مع مغرب الخميس 20 رمضان وتنتهي مع فجر الجمعة 21 رمضان.
 ليلة 23 رمضان: تبدأ مع مغرب السبت 22 رمضان وتنتهي مع فجر الأحد 23 رمضان.
 ليلة 25 رمضان: تبدأ مع مغرب الاثنين 24 رمضان وتنتهي مع فجر الثلاثاء 25 رمضان.
 ليلة 27 رمضان: تبدأ مع مغرب الأربعاء 26 رمضان وتنتهي مع فجر الخميس 27 رمضان.
 ليلة 29 رمضان: تبدأ مع مغرب الجمعة 28 رمضان وتنتهي مع فجر السبت 29 رمضان.
 

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