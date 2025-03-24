للمرة الثانية، الأزهر يقدِّم أحد طلابه لإمامة المصلين في صلاة التراويح

حرصا من الأزهر الشريف على تشجيع طلابه من حفظة القرآن الكريم الماهرين وتنمية مواهبهم، تقدم الطالب أحمد سامي معوض رمضان، الطالب بالصف الثالث الثانوي الأدبي، بمعهد الكوم الأحمر الإعدادي الثانوي بنين، اليوم الاثنين، لإمامة المصلين بالجامع الأزهر، في الست ركعات الأولى من صلاة التراويح لليلة الخامسة والعشرين من ليالي شهر رمضان المبارك، حيث تلا برواية الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري.

الأزهر الشريف يقدِّم أحد طلابه لإمامة المصلين بصلاة التراويح في الجامع الأزهر

تميز الطالب أحمد سامي، بحفظه المتقن وصوته العذب، حيث ختم القرآن الكريم كاملا برواية حفص عن عاصم وهو في الصف السادس الابتدائي، وتعلم القراءات العشر بالإضافة إلى ٧ قراءات من طريق الشاطبية، في معهد قراءات شبرا الخازنداره، وهو الآن في الصف الثاني من عالية القراءات.

وتدرب الطالب أحمد سامي على يد فضيلة الشيخ المرحوم سلامة جمعة، عضو لجنة مراجعة المصحف، وهو ما أهله للانضمام إلى فريق الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية للقرآن الكريم والقراءات والتسجيلات، كما قام بتسجيل جزء من مصحف طلاب الأزهر الشريف للقرآن الكريم.

كان الأزهر قد قدم الطالب محمد أحمد حسن،(من ذوي البصيرة)، الطالب بمعهد أبو قير الثانوي الأزهري، لإمامة المصلين، منذ الليلة التاسعة من شهر رمضان الفضيل، وهو ما لاقى استحسان المصلين وجمهور وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بإتقانه للتلاوة وجودة أدائه.

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