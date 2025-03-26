باستثمارات 1.7 مليار دولار، مشروع صيني عملاق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع العقد النهائي لمجموعة "شين فينج" الصينية لإنشاء مجمع صناعي ضخم داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى 1.7 مليار دولار.

وأوضح مدبولي أن المشروع يتضمن إنشاء 9 مصانع كبيرة في مجالات متعددة، منها مكونات السيارات، وقطع غيار الأجهزة المنزلية، ولفائف الصلب المدرفل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المجمع تنتهي خلال عامين، فيما سيتم استكمال باقي المراحل خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز فرص الاستثمار والتصنيع في مصر.

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