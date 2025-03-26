مدبولي: إنشاء أول مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية ومترو الأنفاق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على إقامة مشروع جديد للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، تابع لشركة "ألستوم"، بهدف إنتاج قطع غيار عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وهي صناعة جديدة تدخل مصر لأول مرة.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا المصنع سيمثل إضافة قوية لقطاع الصناعة في مصر، ويسهم في تعزيز قدرات الدولة في تصنيع وتوطين هذه المكونات الحيوية محليًا، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات النقل الجماعي المستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.