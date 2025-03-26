الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الأركان يشارك عددًا من مقاتلي قوات حرس الحدود والمدرعات تناول وجبة الإفطار

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من مقاتلى قوات حرس الحدود تناول وجبة الإفطار، والذى يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر ومتابعة العملية التدريبية لرجال القوات المسلحة.

وأكد الفريق أحمد خليفة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للوحدات والتشكيلات للارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بما يسهم في تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار، كما أشاد بالأداء المتميز لرجال قوات حرس الحدود في حماية الأمن القومي المصري باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

 مقاتلو رجال المدرعات

 

وفى سياق متصل، شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من مقاتلى رجال المدرعات تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب المدرعات، حيث أشار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب القتالى للفرد المقاتل والإعتماد على برامج التدريب المتطورة لمواكبة أحدث نظم التأهيل العسكري في مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة.

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