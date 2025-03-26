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رياضة

الدوري السعودي، أزمة جديدة تلاحق أهلي جدة قبل مواجهة الاتحاد

أهلي جدة
أهلي جدة

يعيش فريق أهلي جدة أزمة جديدة، بدأت في الكلاسيكو أمام الهلال، وذلك قبل خوض مباراة الديربي ضد الغريم التقليدي، فريق الاتحاد، يوم 5 أبريل المقبل، على ملعب الإنماء، في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، إن سعد بالعبيد، ظهير الأهلي، سيخضع لاختبارات طبية خلال اليومين المقبلين، للتأكد من سلامته قبل ملاقاة الاتحاد.

وتعرض بالعبيد لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، خلال مواجهة الهلال، يوم 28 فبراير الماضي، في الجولة الـ23 من دوري روشن، والتي حسمها الأهلي بنتيجة 3-2.

وغاب الظهير الأيسر عن الأهلي منذ ذلك الحين، وواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي، خلال فترة التوقف الدولي، رغم حصول جميع لاعبي الفريق على إجازة.

ويحتل "الراقي" المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف الاتحاد صاحب الصدارة.

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أهلي جدة الهلال الاتحاد سعد بالعبيد دوري روشن

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