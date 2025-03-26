الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو

أعلنت هيئة الارصاد الجوية بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف بدءا من السبت المقبل بالتزامن مع يوم "الوقفة" بقيم تتراوح من 5: 6 درجات مئوية، حيث تنكسر الموجة الحارة التى تضرب البلاد وتبلغ ذروتها غدا.

حالة الطقس غدا الخميس 27-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  و بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وذلك على فترات متقطعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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