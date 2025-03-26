أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة دولية بعنوان "إتقان الدبلوماسية العالمية"

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن ورشة العمل الدولية تحت عنوان: "القيادة بلا حدود: إتقان الدبلوماسية العالمية، والتحالفات الاستراتيجية، والقيادة" والتي ينظمها المركز الدولي بماليزيا للعلم والتكنولوجيا والابتكار لتعاون الجنوب – الجنوب.

تنعقد الورشة تحت رعاية اليونسكو في دولة موريشيوس خلال المدة 21 وحتى 25 أبريل 2025، ويأتي هذا الإعلان في إطار تعاون أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع الهيئات والمؤسسات البحثية المختلفة، حيث تهدف ورشة العمل إلى تعزيز قدرات قادة المنظمات الدولية للتعامل مع التحديات التي تواجه هذه المنظمات، وكذا تطوير مهارات المشتغلين في القطاع الدبلوماسي وتعزيز التفكير والتخطيط الاستراتيجي وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمحاور وأهداف الورشة.



ويشارك في الورشة القادة وكبار الإداريين في المنظمات الدولية والإقليمية، ومديري وكبار المديرين في مراكز اليونسكو، والمسؤولين الذين يتطلعون إلى تولي أدوار قيادية داخل المنظمات الدولية. وتعتمد الورشة اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية.

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