وفاة مدير مدرسة بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي بالقاهرة الجديدة

تلقت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالقاهرة الجديدة، يفيد بوفاة محمد أحمد ميزار مدير مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسى بالقاهرة الجديدة، أثناء اليوم الدراسي، حيث أصيب بأزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى القاهرة الجديدة لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

وفاة مدير مدرسة بأزمة قلبية أثناء اليوم الدراسي

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، كرم عبد اللاه رئيس فرعية المعلمين القاهرة الجديدة، بالتواجد مع أسرة المعلم لمساندتهم فى مصابهم الأليم، وسرعة صرف مستحقاته المالية وتسليمها لأسرته.

وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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