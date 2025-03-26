مسلسل الحلانجي الحلقة 26، محمد لطفي يقوم بسرقة طه الحلانجي

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحلانجي، قيام المعلم خليل بتهديد سعيد بأن يجعل طه يقوم بسرقة الأوراق من رجل الأعمال محمود قابيل، كي لا يقوم بتقديم وصولات الأمانة للشرطة.

ويشهد العمل مشادة كلامية بين طه وسعيد بسبب عمل طه الحلانجي مع احدي العصابات التي ستورطه في مشاكل عديدة، كما تشهد حلقة العمل مشادة بين وردة "إيناس النجار" وشقيقها بسبب طه الحلانجي.

ويحاول طارق صبري الرجوع لزوجته ياسمين نجلة رجل الأعمال محمود قابيل مما يجعل الأمر بينهما يزداد حدة.

ويقوم محمود قابيل بتكريم طه الحلانجي داخل الفندق الذي يعمل به، مما يقوم به من أعمال في صالح العمل، ويتفاجأ طه الحلانجي بشقيقه سعيد في حفل تكريمه.

ويقوم محمد لطفي وأفراد عصابته بسرقة الأوراق الخاصة من شقة طه الحلانجي، مما يجلعه يبدأ في محاربتهم

وشهدت الحلقة الـ25 من مسلسل "الحلانجي" تطورات مثيرة، حيث تمكن طه الحلانجي من معرفة مكان صديقه المخطوف، الذي تعرض للاختطاف في الحلقة السابقة، ليكتشف أنه شقيق الراقصة وردة، والتي تجسد دورها الفنانة إيناس النجار.

وفي سياق آخر، تحاول جي جي، التي تلعب دورها الفنانة عبير صبري، استعادة الفيديوهات الخاصة بها من مجدي (طارق صبري)، مما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما، ليكتشفا أنهما تعرضا لعملية نصب كبيرة، ما يزيد من حدة التوتر بينهما.

وعلى الصعيد العاطفي، تتطور قصة الحب بين طه الحلانجي وياسمين، ابنة رجل الأعمال محمود قابيل، بينما تزداد العلاقة توترًا وتقاربًا في الوقت ذاته بين جي جي وسعيد، الذي يجسد شخصيته أحمد وفيق، مما يجعل العلاقات داخل العمل تشهد تحولات غير متوقعة.

في الوقت ذاته، يواصل رجل الأعمال الغامض سعيه الحثيث للوصول إلى الأوراق المهمة الموجودة في مكتب محمود قابيل، خاصة بعد تعرض المكتب لحادث حريق غامض، مما يثير العديد من التساؤلات، ويوجه الشكوك نحو طه الحلانجي، الذي يجد نفسه في دائرة الخطر.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحلانجي مواجهة بين طه الحلانجي وورد الراقصة بسبب قيامها بحكي ماضيها مع طه لشقيقها.

ويقوم ميكروسوفت "إبراهيم الثمان" بالذهاب لطارق صبري كي يعطيه الفلاشة التي تحمل فيديوهات إباحية له، مقابل نصف مليون جنيه.

ويتم حريق مكتب محمود قابيل داخل الفندق الخاص به، ويستطيع طه الحلانجي السيطرة على الحريق، مما يجعل محمود قابيل يقوم بصرف مكافأة له.

ويتم سرقة ملف المستندات الخاص بمحمود قابيل، كما تقوم جي جي بالتقرب من سعيد؛ لأنها تريد الإيقاع به.

الحلقة 23 من مسلسل الحلانجي لمحمد رجب

وشهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل الحلانجي لمحمد رجب، قيام طه الحلانجي بشرح كل تفاصيل زواجه من جي جي "عبير صبري" لياسمين ابنة محمود قابيل.

كما ظهرت والدة سماح وهي تبحث عنها.

ويحاول طارق صبري أن يحصل على الفلاشات المحملة بفيديوهات خارجة له مقابل نصف مليون جنيه من ميكروسوفت "إبراهيم الثمان".

ويقوم المعلم خليل "محمد لطفي" بتأجير شباب كي يعتدون علي سعيد "أحمد وفيق" وسرقة سيارته، وتطلب عبير صبري من زوجها الطلاق من طه كي تعود لعصمته من جديد.

وتواجه وردة شقيقها وتقف أمامه، بسبب زواجها من المعلم خليل، مما يجعل شقيقها يهدد خليل بالقتل.

وشهدت أحداث الحلقة 22 من مسلسل الحلانجي قيام طه “محمد رجب” بمفاجأة ياسمين ابنة محمود قابيل، وتجهيز حفل عيد ميلادها بدون معرفتها، ومن هنا تبدأ قصة حب جديدة بينهما.

ويتناول طارق صبري مواد مخدرة بكمية كبيرة بعد ابتعاد زوجته عنه، والانفصال عنها.

ويطلب المعلم خليل "محمد لطفي" من الراقصة "وردة" عدم الرقص مرة أخرى، وأن توافق على الزواج منه مقابل 2 مليون جنيه.

ويبدأ شكري في إيجاد محلل لجي جي "عبير صبري" وزوجها، كي تعود لعصمته مرة أخرى، وهذا المحلل هو طه الحلانجي، ويتزوج جي جي "عبير صبري" كي تستطيع العودة لزوجها مرة أخرى.

ويبدأ المعلم خليل في الإيقاع بسعيد "أحمد وفيق" شقيق طه الحلانجي، كي يجعله يقوم بكل ما يريد، وأن يأتي بجميع الأوراق التي يريدها أحد رجال الأعمال منه.

وشهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل الحلانجي، ذهاب محروس "محمود حمدان" للذين قاموا بسرقة سيارته مقابل مليون جنيه، ويتم الاعتداء عليهم مقابل مليون جنيه.

ويتم نقل إبراهيم الثمان الذي يلعب شخصية ميكروسوفت المتخصص في أجهزة الكمبيوتر، والذي تم الاعتداء عليه من قبل محروسة ورجاله.

وتقوم وردة "إيناس النجار" برفع دعوى قضائية ضد سعيد "أحمد وفيق" لضم حضانة ابنها لها، وتبدأ حرب مع شقيقه طه الحلانجي، لأنها حصلت على مليون جنيه مقابل التنازل عن حضانة الطفل.

وتحاول جي جي "عبير صبري" جعل سعيد يقوم بالإمضاء على عدد من الورق بدون معرفة ما به، ولكنه يرفض القيام بهذا الأمر إلا بعد إلحاح منها بذلك.

ويواجه طه الحلانجي المعلم خليل "محمد لطفي" و"وردة" بأنهم يقومان باللعب عليها، ولكن خليل يخبرها أنه سيقوم بالزواج منها ويجعلها تعتزل الرقص.

وتظهر والدة سماح "أيتن عامر" وهي متأثرة بوفاة ابنتها وتسير بين الشوارع تبحث عن ابنتها ولا تصدق خبر وفاتها.

أحداث الحلقة 20 من الحلانجي

شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل الحلانجي، دفن سماح "أيتن عامر" التي وقعت أثناء حفل زفافها على طه الحلانجي.

ويحاول المعلم خليل "محمد لطفي" التعاون مع سعيد "أحمد وفيق" كي يعرف كل شيء عن شقيقه طه الحلانجي، وأن يعرف كل الأشياء التي جعل الحلانجي يقوم عملية السرقة المتفقة عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.