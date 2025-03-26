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رياضة

بسبب الإصابات الخطيرة، ريال مدريد ينجو من لعنة التوقف الدولي

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني فترة التوقف الدولي، دون إصابات خطيرة بين لاعبيه الدوليين الذين عاد معظمهم إلى التدريبات.

كورتوا وفالفيردي الاستثناء الوحيد في ريال مدريد 

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "استعاد ريال مدريد نجومه دون مشاكل جسيمة، بينما كان الحارس تيبو كورتوا الاستثناء الوحيد، بعد أن شعر ببعض الانزعاجات العضلية خلال عمليات الإحماء قبل مباراة بلجيكا أمام أوكرانيا، مما أدى إلى استبعاده".

وأضافت: "اللاعب الآخر الذي يعاني من بعض الآلام هو فيدي فالفيردي، الذي خاض 72 دقيقة في خسارة أوروجواي أمام الأرجنتين (0-1) قبل أن يتم استبداله بسبب شعوره بالإرهاق وبعض الآلام في ساقيه".

وتابعت: "بقية اللاعبين الأوروبيين عادوا جميعًا إلى ريال مدريد دون إصابات، لكن بعضهم يعاني من إجهاد كبير، مثل كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني وأندري لونين، الذين لعبوا جميع الدقائق الممكنة مع منتخباتهم، بل وأكمل الأول والثاني 30 دقيقة إضافية من الوقت الإضافي ضد كرواتيا".

وواصلت: "على النقيض، فإن راؤول أسينسيو لم يشارك خلال التوقف الدولي ولو لدقيقة واحدة".

واختتمت: "من جهة أخرى، تدرب كل من داني سيبايوس وفيرلاند ميندي بشكل منفرد داخل منشآت المدينة الرياضية بريال مدريد، ويأمل سيبايوس في اللحاق بمواجهة آرسنال بدوري الأبطال على ملعب الإمارات بعد أسبوعين، بينما تبدو فرص ميندي ضئيلة في التواجد بموقعة لندن".  

وانضم لوكا مودريتش، الذي شارك مع منتخب كرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا، إلى تدريبات ريال مدريد في ثاني حصة تحضيرية خلال الأسبوع الجاري.

ريال مدريد يواجه ليجانيس في الليجا

وسيخوض ريال مدريد مباراة مهمة السبت المقبل في إطار الدوري الإسباني (الليجا) أمام ليجانيس ابتداءً من الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (-1 بتوقيت جرينتش).

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 60 نقطة، متفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف، بينما يحتل ليجانيس المركز الـ 18 برصيد 27 نقطة.

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