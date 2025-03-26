الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظات

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة سوهاج الأهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والثلاثين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"، وتضم كليات: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

 

وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على عددٍ من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء سبع جامعات أهلية جديدة، تنفيذًا لخطة الدولة للتوسع في تنفيذ الجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية، بهدف الوصول بعددها إلى 32 جامعة، وفقًا لاستراتيجية الدولة لتطوير الجامعات والمؤسسات البحثية في مصر، وتجهيزها وفق المعايير العالمية.

 

النعماني: أتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي دعمه الكامل خاصة الجامعات الأهلية


 

 

وقدم الدكتور حسان النعماني شكره للقيادة السياسية على دعمها الكامل لمنظومة التعليم العالي، وخاصة الجامعات الأهلية، موضحًا إن انشاء جامعة سوهاج الأهلية كانت حلمًا لدى أبناء المحافظة، وأن الرئيس السيسي هو الداعم الأول لهذا المشروع الضخم، حيث وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لانشائها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أبناء محافظات الصعيد.

 

النعماني:جامعة سوهاج الأهلية ستكون تجربة رائدة، ونقطة انطلاق بارزة في مسيرة التعليم العالي بسوهاج

 

كما قدم النعماني شكره للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي علي مجهوداتهم المبذولة في هذا الشأن، مؤكدًا أن إنشاء جامعة سوهاج الأهلية ستكون تجربة رائدة، ونقطة انطلاق بارزة في مسيرة التعليم العالي بالمحافظة، لما تتميز به من برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبي احتياجات سوق العمل ورؤية مصر 2030 فى التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.

 

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