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محافظ سوهاج يتفقد فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها"

محافظ سوهاج ونائبه
محافظ سوهاج ونائبه يتابع مطبخ المصرية

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بزيارة تفقدية لفعاليات مبادرة "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية كوم بدار بمركز المنشاة، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة " حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة المنشاة.

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بجهود المجلس القومي للمرأة والدور المجتمعي الهام الذي يقوم به، خاصة مبادرة " مطبخ المصرية.. بإيد بناتها " لتدريب الفتيات والسيدات على أيادي طهاة ماهرين، وتقديم الوجبات للأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم، مؤكدا على أهمية هذه التجربة الاجتماعية، موجها بدراسة استمرارها لما بعد شهر رمضان المبارك.

 

ومن جانبها أوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن المبادرة تقوم بتوزيع 230 وجبة يوميا على الأسر الأكثر احتياجا، بإجمالي 7 آلاف وجبة خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية، ويتضمن التدريب تعليم السيدات كيفية التخطيط وتحضير الوجبات للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وكذلك كيفية حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير الجودة الغذائية، بالإضافة إلى تدريبهن على طرق التنظيم وإدارة القوى العاملة المساعدة في المطبخ.

 

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتوفير فرص عمل وتحقيق تمكين اقتصادي للمرأة في الريف، وتعزيز دورها في المجتمع المصري من خلال مشاريع تنموية ومبادرات تسهم في تحسين جودة حياتها وتلبية احتياجاتها الأساسية.

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230 وجبة يوميا اشاد المحافظ الدور المجتمعى الشهر الكريم المجلس القومي للمرأة

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