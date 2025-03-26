الأربعاء 26 مارس 2025
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محافظ سوهاج يتابع استعدادات شركة مياه الشرب والصرف لاستقبال عيد الفطر

محافظ سوهاج يتابع
محافظ سوهاج يتابع استعدادات شركة مياه الشرب والصرف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، سير العمل داخل محطة مياه سوهاج غرب، فى إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومتابعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس مياه سوهاج.

محافظ سوهاج يتابع استعدادات شركة مياه الشرب والصرف لاستقبال عيد الفطر المبارك  

وأكد محافظ سوهاج خلال الزيارة ضرورة الاستعداد الكامل لمرفق مياه الشرب والصرف الصحى خلال إجازة عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين، ومجابهة أية طوارئ لتحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتفقد المحافظ أقسام وورش المحطة المختلفة، واصطفاف السيارات والمعدات التى يتم الدفع بها للتعامل مع الأعطال، واطمأن على جاهزية المعدات للتعامل مع أية طوارئ خلال أيام العيد حيث ضم الاصطفاف عدد من السيارات منها 10 سيارات دخلت الخدمة خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 61.7 مليون جنيه هذا بالاضافة الى تفقد المحطة التي تبلغ طاقتها التصميمية 45 ألف متر مكعب لكل يوم الحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة TSM.

 

رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك،
 كما تفقد المحافظ معمل المحطة ومجمع الورش والذي يضم ورشة النجارة وورشة الكريتال، وورشة إصلاح وصيانة طفايات الحريق وورشة الطلمبات وكذلك المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية، ورشة التدريب العملى ومركز اختبار الطلمبات، وغرفة عمليات الأزمات والطوارئ"، للوقوف على مدى كفاءة وجاهزية العاملين لتحقيق أهداف الشركة في توفير كوب مياه نظيف.

ومن جانبه، أكد رئيس مياه سوهاج أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الشركة استعدت خلال تلك الفترة من خلال تواجد رؤساء قطاعات على مدار 24 ساعة واستمرار عمل مديري محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالنوبتجيات، والخط الساخن 125، وتوفير سيارات مياه شرب نقية، وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، واستمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الأعطال الطارئة وحلها فورا، مشيرا إلى أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال عدة وسائل تتمثل فى الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب، او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وكذلك موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.

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