مسلسلات رمضان 2025، انتهاء تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين انتهاء تصوير مسلسل “وتقابل حبيب”، حيث أكد انتهاء أبطال المسلسل منذ دقائق من تصوير كافة مشاهد العمل، بعد رحلة تصوير شاقة، واضطر فريق عمل المسلسل إلى التصوير لمدة 48 ساعة متواصلة من أجل الانتهاء من الحلقة الأخيرة للعمل.

ودارت أحداث الحلقة 25 من مسلسل “وتقابل حبيب” حول ليل التي تقضي ليلتها في الحبس وهي حزينة، بينما يسترق يوسف السمع إلى حديث زوجته رقية وشقيقتها كريمان.

تحاول رقية إقناع كريمان بأن ليل هي السبب في إفساد علاقتها بفارس، لكنها في نهاية الحديث تنفي أن تكون لها يد فيما يحدث لليل، في تلك اللحظة، يدخل يوسف ويتحدث مع رقية، مشيرًا إلى أن والده مقتنع بأن ليل ليست سارقة، لكنه يرفض الإفصاح عن رأيه الحقيقي لها.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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