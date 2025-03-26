وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الأكاديمية المصرية والكليات العسكرية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للدفعة (121) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والتى تضم عددا من الدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعددا من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين بالقاهرة والإعلاميين.

وبدأ الاحتفال بتقديم مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن تنفيذ التمارين التى تؤدى بشكل يومى داخل الأكاديمية وإظهار مهارات رياضة الكاراتيه والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وقدم عددا من الطلبة عرضًا لرياضة الفروسية عكست مدى الاستعداد البدنى والذهنى للطلبة والمستوى الراقى فى التدريب.

مهارات متعددة خلال فترة الإعداد العسكرى

واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه من مهارات متعددة خلال فترة الإعداد العسكرى وتنفيذ أحد الأنشطة التدريبية التي أبرزت الإحتراف فى تنفيذ المهام والكفاءة العالية التى يتمتع بها الطلبة الجدد , كما واستعرض الطلبة مهاراتهم فى فك وتركيب الأسلحة والإخفاء والتمويه وتنفيذ الرمايات النمطية والغير نمطية والتعليم الأولى باستخدام السلاح وبدونه، تلاها عرض للموسيقات العسكرية.

كما تم عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول السيرة الذاتية للقادة الذين تم تسمية الدفعات بأسمائهم تقديرًا لمسيرتهم الحافلة بالعمل والعطاء بالقوات المسلحة، واختتمت العروض بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من الطلبة يتقدمهم حملة الأعلام، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وتم إعلان نتيجة إنتهاء فترة الإعداد العسكرى، وردد الطلبة قسم الولاء، كما تم تكريم عدد من الطلبة المتميزين تقديرًا لتفوقهم.

متطلبات العملية التعليمية بالأكاديمية

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم اللامحدود لتوفير كافة متطلبات العملية التعليمية بالأكاديمية لتخريج أجيال من ضباط القوات المسلحة يسيرون على نهج من سبقوهم من قادة مصر العظام الذين أرسوا أسس وقواعد العمل والتضحية والإخلاص لمصر وشعبها العظيم.

وفى نهاية الاحتفال، ألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد وأسرهم، وهنأهم على إنتهاء فترة الإعداد العسكرى ونيل شرف الإنضمام لصفوف القوات المسلحة بعد انتقائهم من خيرة شباب مصر لحمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، كما أكد أن الأجيال الجديدة هم أمل مصر ومستقبلها لدعم قدرات القوات المسلحة يتطلب إعداد فرد مقاتل مؤهل بدنيًا وعلميًا قادر على مسايرة التكنولوجيا الحديثة ونظم التسليح المتطورة بكافة التخصصات داخل القوات المسلحة.

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