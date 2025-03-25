قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم زيارة لطلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى لمستشفى سرطان الأطفال

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لعدد من طلاب الجامعات الحكومية ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى سرطان الأطفال (57357)، وذلك استمرارًا للدور المجتمعى الذى تقوم به القوات المسلحة.

قيمة وطنية ودور إنسانى

تضمنت الزيارة عرضا تقديمىا للتعريف بدور المستشفى وما يقوم به من جهود لدعم الأطفال، ونقل اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الزيارة تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى كافة القائمين على رعاية المرضى بالمستشفى لما تمثله من قيمة وطنية ودور إنسانى..

جهود القوات المسلحة فى تقديم الدعم للمستشفى

أعقبها زيارة الطلبة لعدد من المرضى وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم الدعم المعنوى لهم ، وعبر الأطفال والأطباء عن اعتزازهم وتقديرهم لجهود القوات المسلحة فى تقديم الدعم للمستشفى لتواصل رسالتها السامية فى التخفيف من آلام المرضى، مؤكدين أهمية الزيارة فى إذكاء روح الإرادة والتحدى والأمل لدى الأطفال خلال رحلتهم العلاجية.

فيما وجه الطلبة الشكر والتقدير للقائمين على تقديم الخدمة الطبية المتميزة بالمستشفى متمنين للأطفال الشفاء العاجل، كما أعربوا عن سعادتهم بتلك الزيارة للمشاركة فى رسم البسمة على وجوه الأطفال.

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