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حوادث

تأجيل دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة لـ23 أبريل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتين لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل؛ للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.  

عدم التزام شركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها بسعر الدولار 

تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله  الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة.

 إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية  مع تهديد بإلغاء الوثيقة.  

طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى  وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.  

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مجلس الدولة احكام القضاء الإداري أوضاع شركات التأمين اوراق تراخيص شركات التامين أغراض شركات التأمين على الحياة

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