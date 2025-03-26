الأربعاء 26 مارس 2025
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سياسة

قمصان وسمير وحتاتة نوابا لرئيس الأمانة الفنية بحزب الجبهة الوطنية

حزب الجبهة الوطنية،
حزب الجبهة الوطنية، فيتو

اعتمد  الدكتور عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية قرار لجنة اختيار القيادات  التى استقرت على كل من اللواء رفعت قمصان، والنائب أحمد سمير زكريا ورنا حتاتة نوابا لرئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة والتى يرأسها المستشار علاء فؤاد. 

تشكيل الأمانات المركزية 

وكانت لجنة اختيار القيادات قد عقدت اجتماعها الثامن بشأن تشكيل الأمانات المركزية اليوم، وناقش الاجتماع الأسماء المرشحة للمواقع الجديدة، وتم الاستقرار على نواب رئيس الأمانة الفنية بعد موافقة رئيس الحزب. 

قيادات حزب الجبهة الوطنية 

وتضم اللجنة التى يرأسها الجزار كلا من السيد القصير الأمين العام؛ واللواء محمود شعراوى نائب رئيس الحزب والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية وأحمد رسلان أمين التنظيم. 

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