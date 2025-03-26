حزب الجبهة الوطنية يعد مشروع قانون جديدا للإدارة المحلية

ناقشت الأمانة المركزية للمحليات بحزب الجبهة الوطنية خطة عملها خلال المرحلة القادمة والتي تعتمد على المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات، وتطرقت الأمانة للاستعدادات لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب وتحركاتهم للمساهمة في خريطة التنمية في المحافظات إلى الأفضل، وذلك وفقا لطبيعة كل محافظة ومواردها ومكوناتها.

مقترح قانون جديد للمحليات

وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق وأمين عام الأمانة أنه جارى إعداد مقترح لقانون المحليات، خاصة إن قانون المحليات حساس جدا ويمس العلاقة بين الحكومة والمواطن، مشيرا الى أن عضو المحليات يتعامل في نطاق واسع مع المواطنين.



حصر مشاكل المحليات

وأوصت اللجنة بحصر أبرز مشاكل المحليات وتقديم حلول لها فى كل محافظة، زيادة أعداد أعضاء الأمانة من ذوى الخبرات والكفاءات وأيضا التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات لتلبية مطالب المواطنين وحل مشاكلهم على أرض الواقع وانشاء مركز تدريب خاص بالحزب أو أكاديمية تدريب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ورجال الأعمال، بهدف التدريب والتأهيل، انطلاق عدد من البرامج والمبادرات النوعية للمساهمة في تنمية العمل المحلي.

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قيادات حزب الجبهة الوطنية

وحضر الاجتماع النائب سليمان وهدان رئيس لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب والأمناء المساعدين عبد الحميد كمال، النائبة إيمان الألفي، اللواء محمد بنداري، سمير عبد الوهاب، اللواء يحيى كدواني وأعضاء اللجنة د. ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج الأسبق ، اللواء حمدى الجزار، اللواء أشرف، اللواء عياد راغب، الدكتورة غادة الدربالى، الدكتورة فاطمة عبدالرسول، الشيخ حميد منصور، محمد دياب.

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