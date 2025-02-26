قصور الثقافة تفتح باب التقديم لدورة الدراسات السينمائية الحرة المكثفة

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن فتح باب التقديم بدورة الدراسات السينمائية الحرة المكثفة، بقصر السينما بجاردن سيتي، والمقرر انطلاقها الخميس 13 مارس المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دورة الدراسات السينمائية

برنامج الدورة يقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة ويتضمن محاضرات متخصصة في مبادىء التمثيل السينمائي والمسرحي، يقدمها المخرج الدكتور تامر الجزار.

ويتيح القصر التسجيل، وسداد جزء من الرسوم بدءا من اليوم الأربعاء وحتى تاريخ انعقاد الدورة، وتتوفر استمارات الاشتراك بالقصر.

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