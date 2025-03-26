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أخبار مصر

السيسي يكرم الفائزين في المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريم الفائزين في المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.  


وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أهدى بعدها الرئيس السيسي نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وذكر السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي كرم خلال الاحتفالية الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضًا لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم.

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السيسي المسابقة العالمية الـ31 للقرآن الكريم احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر الرئيس السيسي

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