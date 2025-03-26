الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف: نحتشد خلف الرئيس السيسي في رفض تهجير أهل فلسطين من أرضهم

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
ads

أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الإذن الإلهي هو الذي يجعلنا ندير أمورنا بنبل وشرف وأخلاق وميزان فلسنا دعاة حرب، بل نحن حماة مبدأ، وبهذا المبدأ نطفئ نيران الحروب، وهو الذي جعلنا نقول يوما ما إن تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أرضهم ظلم لا نشارك فيه، بل نرفضه ونرى ما أحدثه غيرنا من تدمير ونسف وتخريب وعدوان وقتل فنواجهه بالإمداد والإغاثة والإعمار وينادي البعض بتهجير أهلنا من أرضهم ليعمر الأرض كما يقول، فنواجه ذلك بخططنا لإعماره دون تهجير أهله وأهلنا.

وأضاف وزير الأوقاف خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي:" إنه قدرنا ودورنا وواجبنا، ونحن نقوم به بكل أمانة وشرف والسند لنا هو ذلك الإذن الإلهي الذي نتقوى به ونصمد به ونعتصم به، وندير أمورنا بهديه".

وتابع: "ولهذا نقول للعالم كله، نعم نحن نحتشد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يقول: نرفض تهجير أشقائنا الفلسطينيين، ونصر على وقف إطلاق النار، ونضغط بكل ما نملك لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، ونطرح خططنا للتعمير هناك دون تهجير أهلنا، ونصر على حل الدولتين، ونرى أنه لا حل إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".

وشدد وزير الأوقاف على أن: "هذه إرادتنا جميعا كمصريين، ومعنا ملياران من المسلمين ومعنا الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية.. سيدي الرئيس نحن جميعا خلفك ولست وحدك، وأنت معبر عن إرادتنا كلنا، وسندنا فيها هو إذن الله للحق أن يعود لأهله، وأنه محفوظ لأهله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسامة الأزهري احتفالية ليلة القدر الدكتور اسامة الازهري دولة فلسطينية دولة فلسطين وزير الأوقاف فلسطين

مواد متعلقة

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

السيسى يصافح الدكتور أحمد عمر هاشم خلال احتفالية ليلة القدر ويطمئن على صحته (فيديو)

وزير الأوقاف: الأوطان تبنى بالصبر والعمل والاجتهاد

أسامة الأزهري: المصريون على مر العصور في مقدمة الأمم دفاعًا عن الدين والأرض والحقوق

وزير الأوقاف: مصر تشهد نهضة حقيقية بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية

السيسي في حفل ليلة القدر: بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان.. الحفاظ على هويتنا وتعزيز القيم الأخلاقية مسئولية مشتركة.. تماسك المصريين أمر له بالغ التقدير والاحترام.. ووحدتنا لا تعرف الانكسار

في حفل ليلة القدر، 10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

السيسي: مصر ستظل تبذل كل ما في وسعها لدعم القضية الفلسطينية وتثبيت وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

الإسكان تعلن تفاصيل طرح 400 ألف شقة جديدة غدًا

الأهلي يجهز بيانًا للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن أزمة القمة

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وعيار 18 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 26-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لسيدنا أبي ذر الغفاري (فيديو)

سر تعظيم آخر ليلة جمعة وترية في رمضان، علي جمعة يكشف موعد ليلة القدر

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "الفراض" آخر معاركه

المزيد
الجريدة الرسمية