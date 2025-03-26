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ساخرون

ساخرون.. إيناس الدغيدى: الصيام عادة فرعونية ملهاش علاقة بالدين بس إحنا اللى محبكينها حبتين!

هريدى نيوز، فيتو
هريدى نيوز، فيتو

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المخرجة إيناس الدغيدى عادت من جديد للتفاعل مع أصدقاء صفحتها بالفيس بوك والرد على أسئلتهم.


صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد أصدقاء الصفحة توجه بسؤال للدغيدى قائلا: انتى بتصومى رمضان ولا زى كل سنة يا ست الكل؟! 

فردت عليه المخرجة الكبيرة ساخرة: لا زى كل سنة يا خفيف.. بس أنا عايزة أقولك إن الصيام دا عادة فرعونية ملهاش علاقة بالدين.. ومن حق أى مواطن أن يمارس عادة الصوم بالطريقة التى تروق له وفى أى شهر اعتاد أن يصوم فيه بس احنا اللى محبكينها حبتين!

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