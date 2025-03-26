ساخرون.. إيناس الدغيدى: الصيام عادة فرعونية ملهاش علاقة بالدين بس إحنا اللى محبكينها حبتين!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن المخرجة إيناس الدغيدى عادت من جديد للتفاعل مع أصدقاء صفحتها بالفيس بوك والرد على أسئلتهم.



صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار وأضاف أن أحد أصدقاء الصفحة توجه بسؤال للدغيدى قائلا: انتى بتصومى رمضان ولا زى كل سنة يا ست الكل؟!

فردت عليه المخرجة الكبيرة ساخرة: لا زى كل سنة يا خفيف.. بس أنا عايزة أقولك إن الصيام دا عادة فرعونية ملهاش علاقة بالدين.. ومن حق أى مواطن أن يمارس عادة الصوم بالطريقة التى تروق له وفى أى شهر اعتاد أن يصوم فيه بس احنا اللى محبكينها حبتين!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.