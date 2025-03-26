بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

تلا الطالب محمد أحمد حسن الطالب بالمعاهد الأزهرية من ذوي الهمم القرآن الكريم في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان محمد أحمد حسن قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إمامته للمصلين في صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر.

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن برنامج الاحتفالية تضمن كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أهدى بعدها الرئيس السيسي نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية.

وذكر السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي كرم خلال الاحتفالية الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضًا لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم.

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