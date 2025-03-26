الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسى يصافح الدكتور أحمد عمر هاشم خلال احتفالية ليلة القدر ويطمئن على صحته (فيديو)

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال فعاليات الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف بليلة القدر. 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفال وزارة الأوقاف، بليلة القدر، والذي أقيم بمدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

وتضمن برنامج الإحتفالية كلمة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قام بعدها بإهداء الرئيس نسخة من كتاب "الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين"، وتلا ذلك فقرة الابتهالات الدينية. 

وقام الرئيس خلال الإحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، في فروع الحفظ والتجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، وأيضًا لحفظة القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، كما تم تكريم حفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم. 
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الإمام الأكبر الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

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