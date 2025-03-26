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حوادث

نص أمر إحالة عاطلين بتهمة تزوير المحررات في المرج للجنايات

تزوير محررات، فيتو
تزوير محررات، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج الي محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها وأمداه بالبيانات المراد إثباتها فحررها المتهم المجهول على النماذج المعدة لها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بإمضاءات عزاها زورا للموظفين المختصين فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بنيه استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول وهي عبارة عن شهادتي ميلاد المنسوب صدورهما لجهة حكومية، كما ارتكبا جريمة التزوير في محررات رسمية شهادات الميلاد والمنسوب صدورها عن طريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة.

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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