المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض طفلة من ذوي الهمم في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بتهمة هتك عرض طفلة من ذوي الهمم في منطقة مصر القديمة بالسجن المشدد 3 سنوات.

وجاء في أمر إحالة أن المتهم في غضون 25 يناير الماضي، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هتك عرض المجني عليها الطفلة ح.ش حال كونها لم تجاوز من العمر الثانية عشرة سنة ميلاديا من ذوي الاعاقة وكان ذلك بالقوة والإكراه مستغلا في ذلك صغر سنها وعدم إدراكها قاصدا من ذلك هتك عرضها بالقوة والإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر القديمة تلقت بلاغا من والدة طفلة من ذوي الهمم تتهم فيه جارها بهتك عرض ابنتها القاصر مستغلا اعاقتها وانها لن تستطيع الابلاغ عنه.

وأضافت والدة الطفلة ان ابنتها أخبرتها بان جارها البالغ من العمر 22 سنة اصطحبها الي مكان بعيد عن أهلها ثم لامس مواطن عفتها كرها عنها وهددها بالقتل حال إبلاغ أحد بما حدث.

وعقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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