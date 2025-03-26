الأربعاء 26 مارس 2025
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رياضة

أرقام كارثية لحارس النصر السعودي أمام الأرجنتين

بينتو ماثيو حارس
بينتو ماثيو حارس النصر السعودي ,فيتو

البرازيل والأرجنتين، قدم بينتو، حارس النصر السعودي والمنتخب البرازيلي أداءً باهتا أمام الأرجنتين، في المباراة التي خسر فيها السامبا برباعية مقابل هدف، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتسبب  بينتو في أخطاء كارثية، كانت سببا رئيسيا في استقبال شباك البرازيل أربعة أهداف، لذا ترغب الجماهير في معرفة أرقام بينتو، حارس النصر في كلاسيكو السامبا والتانجو.

 

قدم بينتو، حارس النصر والمنتخب البرازيلي أداء هزيلا في  مباراة الأرجنتين ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث استقبلت شباكه 4 أهداف منهم 3 أهداف في 30 دقيقة، بتوقيع كلا من ألفاريز، وإينزو فيرنانديز، وماك أليستر، فيما سجل جوليانو سيميوني الهدف الرابع.

أرقام بينتو في مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026


وجاءت أرقام حارس النصر بينتو  في مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 كالتالي:

الدقائق التي لعبها: 90 دقيقة.
التصديات: 3.
اللكمات: 1.
المطالبات العالية: 1.
الصد من داخل خط الوسط: 1.
اللمسات: 37 لمسة.
التقييم: 6.3.
تمريرات دقيقة: 22 تمريرة.

وحقق منتخب الأرجنتين، فوزا كبيرا علي نظيره البرازيلي 4-1 ضمن منافسات الجولة 14 بالتصفيات اللاتينية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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