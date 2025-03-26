الأربعاء 26 مارس 2025
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أخبار مصر

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن منحة سفر مجانية

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو
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أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن منحة سفر مجانية مقدمة من الاتحاد الدولى لعلوم التغذية لحضور مؤتمر القمة الدولي رقم 23 تحت عنوان "التغذية من أجل النمو" الذي ستستضيفة باريس – فرنسا خلال الفترة من 24-29 أغسطس 2025.

 وسيتناول "استدامه الغذاء للصحة العالمية " سيقوم الاتحاد الدولي لعلوم التغذية برعاية ودعم علماء التغذيه والباحثين والمتخصصين في المجال من جميع انحاء العالم في بدايه مشوارهم المهنى، وستقوم هذه الفعالية رفيعة المستوى على عقد التزامات سياسية ومالية من أجل التغذية وستجمع عدة جهات فاعلة حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وجهات فاعلة في مجال البحوث والقطاع الخاص. 

وسوف يتحمل المؤتمر رسوم الاشتراك والإقامة وتذاكر الطيران، وسيتم الاختيار من بين المتقدمين طبقًا لقبول الملخصات الشفويه والملصقات، ويمكن رفع استمارة التقديم قبل الحصول على اخطار قبول الملخصات، وسيكون آخر موعد لتلقى استمارات التقديم وتقديم كافة الوثائق المطلوبة يوم 21 ابريل 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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