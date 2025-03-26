الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس في قنا

حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي،فيتو

حصلت فيتو على أسماء مصابي وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بجوار المرور مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: ندى حمدي رضوان أحمد، 14 سنة، حمدي رضوان أحمد، 51 سنة، حسناء عبد المعز صديق، 34 سنة، وإقبال عبد المعز صديق، 27 عامًا، ومحمد عبد المعز صديق، 39 سنة، ومحمود محمد بدران، 25 سنة، وحمدي عبد اللاه حسن، 57، وحنان صبري علي، 47 عامًا، ومحمود حمدي عبد اللاه، أحمد عبد اللاه محمد.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من مرور نجع حمادي.

وتبين بعد الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بجروح وكدمات،إثر انقلاب أتوبيس محمل ركاب من مركز جرجا متجه إلى محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بمديرية أمن قنا حادث انقلاب اتوبيس شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي

مواد متعلقة

قنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

قنا تعلن موعد انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية

محافظ قنا يكرم 550 من حفظة القرآن الكريم بقرية أبنود

محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات القومية ويشارك العاملين بفرشوط إفطارًا جماعيًا

الأكثر قراءة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

مبلغ ضخم للأهلي، فيفا يعلن جوائز كأس العالم للأندية 2025

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

السيسي: تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب والاحترام

مصرع وإصابة 12 شخصًا في تصادم عدد من السيارات بالإسكندرية (صور)

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

تصل لـ 16500 جنيه.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر، وهل لها علاماتها تُعرف بها؟ الإفتاء توضح

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية