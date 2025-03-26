أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس في قنا

حصلت فيتو على أسماء مصابي وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بجوار المرور مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: ندى حمدي رضوان أحمد، 14 سنة، حمدي رضوان أحمد، 51 سنة، حسناء عبد المعز صديق، 34 سنة، وإقبال عبد المعز صديق، 27 عامًا، ومحمد عبد المعز صديق، 39 سنة، ومحمود محمد بدران، 25 سنة، وحمدي عبد اللاه حسن، 57، وحنان صبري علي، 47 عامًا، ومحمود حمدي عبد اللاه، أحمد عبد اللاه محمد.

تفاصيل البلاغ في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف وقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من مرور نجع حمادي.

وتبين بعد الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بجروح وكدمات،إثر انقلاب أتوبيس محمل ركاب من مركز جرجا متجه إلى محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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