أسينسيو يجدد عقده مع ريال مدريد مقابل 6.2 مليون يورو في الموسم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع قلب دفاعه الشاب راؤول أسينسيو لتجديد عقده مع النادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ماركا”، فإن ريال مدريد أنهى اتفاقه مع اللاعب الشاب لتجديد عقده حتى يونيو 2029.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أسينسيو سيحصل على 6.2 مليون يورو في الموسم المقبل، مع زيادة تدريجية قد تصل إلى 9 ملايين يورو في موسم العقد الأخير.

كما أوضحت “ماركا”، أن تجديد العقد شمل أيضًا إلغاء بند الشرط الجزائي الذي كان يبلغ 50 مليون يورو.

ورفض ريال مدريد تأجيل ملف التجديد، وقرر حسم أمور المفاوضات سريعًا بعد الاتفاق مع أسينسيو ووكيل أعماله الجديد.

أسينسيو انضم إلى الفريق الأول في الصيف الماضي للمشاركة في المعسكر التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لعب أول مباراة له ضد تشيلسي، وأثبت نفسه أمام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وشارك أسينسيو لأول مرة رسميا مع ريال مدريد، بعد إصابة إيدر ميليتاو، وبات عنصرًا أساسيًا في التشكيلة، بعد مشاركته في 30 مباراة مع الميرنجي.

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