الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إرجاء المقابلات الشخصية لراغبي القيد بالجدول العام للمحامين عقب عيد الفطر

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

قررت نقابة المحامين، إرجاء عقد جلسات المقابلة الشخصية للمتقدمين للقيد بالنقابة والتي كان مقرر لها غدًا الخميس إلى موعد لاحق عقب إجازة عيد الفطر المبارك. 

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين،  أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وأشار إلى أن نقابة المحامين تضم 450 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وقال: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ووضعنا شروط للقيد ومصروفات لمعهد المحاماة بهدف الحد من تدفق الأعداد للنقابة، واشترطنا مقابلات شخصية، لتمييز الراغبين حقًا في العمل بالمحاماة».

وأكد نقيب المحامين أن «كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمتها، منوهًا إلى أن قانون المحاماة المعدل عام 2019، كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المحامين المحامين الجدول العام

الأكثر قراءة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

مبلغ ضخم للأهلي، فيفا يعلن جوائز كأس العالم للأندية 2025

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

السيسي: تماسك الشعب المصري أمر له بالغ التقدير والإعجاب والاحترام

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة السادسة

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

تصل لـ 16500 جنيه.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة من إخفاء ليلة القدر، وهل لها علاماتها تُعرف بها؟ الإفتاء توضح

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية