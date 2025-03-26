إرجاء المقابلات الشخصية لراغبي القيد بالجدول العام للمحامين عقب عيد الفطر

قررت نقابة المحامين، إرجاء عقد جلسات المقابلة الشخصية للمتقدمين للقيد بالنقابة والتي كان مقرر لها غدًا الخميس إلى موعد لاحق عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

وأشار إلى أن نقابة المحامين تضم 450 ألف عضو، ولكل واحد منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

وقال: «النقابة يتقدم إليها آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، ووضعنا شروط للقيد ومصروفات لمعهد المحاماة بهدف الحد من تدفق الأعداد للنقابة، واشترطنا مقابلات شخصية، لتمييز الراغبين حقًا في العمل بالمحاماة».

وأكد نقيب المحامين أن «كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمتها، منوهًا إلى أن قانون المحاماة المعدل عام 2019، كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين، وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين، ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم».

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