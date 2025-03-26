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ثقافة وفنون

"Walk of Fame" عنوان الأغنية الرئيسية لألبوم مايلي سايرس الجديد

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

مايلي سايرس، كشفت المغنية مايلي سايرس، في تصريحات إعلامية، أن الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد "Something Beautiful"، ستحمل اسم "Walk of Fame".

 وأعلنت المغنية مايلي سايرس، أن ألبومها الجديد، الذي سيتحمل اسم، Something Beautiful، سيتم إصداره في 30 مايو المقبل.

وكشفت النجمة الأمريكية، مايلي سايرس، عن نظرتها للحياة المثالية، فقالت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى لو كانت حياتها بالفعل تشبه حياة هانا مونتانا، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدتها في مسلسل تلفزيوني لصالح ديزني لعدة سنوات.

وقالت مايلي: "حياتي المثالية ستكون بمثابة "هانا مونتانا"، وهي أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل".

Celebs Arabic on X: "في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "هانا مونتانا". https://t.co/RbxzuR4nZm" / X

عرض الشعر المستعار لشخصية لـ مايلي سايرس في حفل Disney Legacy Ceremony 

 وأعلنت استديوهات ديزني، عن عرض الشعر المستعار، الذي ارتدته مايلي سايروس في دورها هانا مونتانا، خلال فاعليات حفل Disney Legacy Ceremony، المقرر إقامته بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٤.

 

 

وتعد شخصية هانا مونتانا، هي الشخصية، التي أطلقت نجومية المغنية والممثلة مايلي سايرس، واستمر عرض المسلسل علي ديزني لمدة ٥ سنوات متتالية، حقق فيها نسب مشاهدات بالملايين حول العالم.

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