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رياضة

تقارير تكشف شركة مملوكة لمحمد صلاح تحقق أرباحا خرافية

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو

كشفت تقارير صحفية أن إحدى الشركات المملوكة للنجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، تحقق أرباحًا خرافية، بناء على الحسابات التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

وبحسب ما ذكره موقع "TBR"، فإن ممثلي صلاح يستعدون لتقديم الحسابات المالية للشركة التي أنشأها لإدارة أعماله التجارية قبل يوم الاثنين الـ31 من مارس، حيث سيعلن خلالها مقدار الأرباح التي حققها خلال السنة المالية الماضية.

وأظهرت آخر التقارير المالية أن الشركة قامت باستثمارات جديدة بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني في 2022-23، واحتفظت بـ 14 مليون جنيه إسترليني نقدًا في البنك، كما كانت على وشك تلقي 8 ملايين جنيه إسترليني من جهات خارجية خلال الـ 12 شهرًا التالية.

ووفقًا للموقع، فقد أسس صلاح إمبراطورية تجارية، التي تشمل استثماراته وشركاته التجارية وغيرها، وتُعد الأكثر ربحية في العالم العربي، حيث منحته شهرته الهائلة نفوذًا قويًّا مع الرعاة.
وبحسب الموقع، فإن محفظة صلاح التجارية في المملكة المتحدة أيضًا تتوسع بسرعة وتدر أرباحًا ضخمة، مع توفر بعض التفاصيل عنها في السجلات المالية للشركات.

ففي آخر سنة مالية مسجلة، بلغت الأصول المالية للشركة التي أنشأها صلاح لإدارة أعماله التجارية 25 مليون جنيه إسترليني، بزيادة تقارب 6 ملايين جنيه إسترليني عن العام السابق.

 

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