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رياضة

انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش 12 أبريل بجوائز 400 ألف دولار

بطولة الجونة للاسكواش
بطولة الجونة للاسكواش

تستعد مدينة الجونة، بمحافظة البحر الأحمر، لاستضافة النسخة الثالثة عشرة من "بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA"، والتي تقام في الفترة من 12 إلى 18 أبريل المقبل بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات.

بطولة الجونة للإسكواش 

وتشهد النسخة الثالثة عشرة مشاركة 64 لاعبًا ولاعبة من 20 دولة بجوائز مالية تصل إلى 400 ألف دولار.

وتُقام البطولة برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وتُعد بطولة الجونة الدولية للاسكواش إحدى أبرز البطولات البلاتينية التابعة للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، بل وتُصنف ضمن الثماني الأكبر عالميًا، مما يجعلها محط أنظار عشاق ومحترفي اللعبة من جميع أنحاء العالم. 

وتستقطب النسخة الثالثة عشرة نخبة من أفضل اللاعبين، يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 400 ألف دولار.

ويأتي هذا استمرارًا للنجاح الذي حققته البطولة في نسختها الثانية عشرة عام 2024، والتي شهدت تتويج النجمين علي فرج ونوران جوهر، مما يعزز مكانتها كإحدى أهم المحطات في أجندة الاسكواش العالمية.

 

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