اقتراح برغبة للرقابة على الأسعار في الأسواق قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن الرقابة على الأسعار، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء، في ظل ارتفاع الأسعار.

الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية

وأشارت متى في اقتراحها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.

لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.

تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار

وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لمناقشته في أسرع وقت ممكن، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.

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