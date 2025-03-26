الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اقتراح برغبة للرقابة على الأسعار في الأسواق قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن الرقابة على الأسعار، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء، في ظل ارتفاع الأسعار.

 

الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية

 

وأشارت متى في اقتراحها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.

لجنة الصناعة بمجلس النواب

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.

 

تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار

 

وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لمناقشته في أسرع وقت ممكن، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع الأسعار التموين والتجارة الداخلية الحماية الأجتماعية الرقابة على الأسعار اللجان النوعية المختصة المرتبات والمعاشات اللجان النوعية زيادة المرتبات والمعاشات لجنة الصناعة بمجلس النواب

مواد متعلقة

رفع جلسة النواب ومعاودة الانعقاد 13 أبريل المقبل

مجلس النواب يوافق على منحة يابانية بقيمة 180 ين ياباني لدار الأوبرا

النواب يوافق على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو لتوفير فرص عمل للشباب

ملابس عيد الفطر 2025، تخفيضات على الماركات العالمية بالمولات.. تفاوت كبير في الأسعار بين الماركات.. وهذه أهم نصائح للمتسوقين (صور)

الأكثر قراءة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

الإسكان تعلن تفاصيل طرح 400 ألف شقة جديدة غدًا

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

مصرع وإصابة 12 شخصًا في تصادم عدد من السيارات بالإسكندرية (صور)

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وعيار 18 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 26-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لسيدنا أبي ذر الغفاري (فيديو)

سر تعظيم آخر ليلة جمعة وترية في رمضان، علي جمعة يكشف موعد ليلة القدر

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "الفراض" آخر معاركه

المزيد
الجريدة الرسمية