صناعة النواب تناقش دور سلامة الغذاء وعدم وجود استراتيجية واضحة للصناعة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته أبو زيد وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب آمال عبد الحميد، بشأن دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك المصري.



القواعد اللازمة لسلامة الغذاء

وقالت "عبد الحميد"، أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.

وشددت على أنه لابد من الالتزام بتطبيق اعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.

ملف التحول الرقمي للتسهيل على المواطن أو الشركات

من جانبه، قال عمرو مسعد، مدير تنفيذي هيئة سلامة الغذاء، إن الهيئة تعمل ملف التحول الرقمي للتسهيل على المواطن أو الشركات أو المستثمرين، لتلقي الشكاوى والمقترحات، مشيرا إلى أن هذا الملف سيأخذ بعض الوقت.

وأضاف "مسعد" أن السيستم سوف يضم كل الجهات تحت المنصة الجديدة التي تقوم الهيئة بالاعداد لها في الوقت الراهن.

المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها

كما ناقشت اللجنة،طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن المشكلات التي تواجه الصناعة وعدم وجود إستراتيجية واضحة لتطويرها وتوجيه الدعم لها.

وأكدت أبو السعد، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها، قائلة: مفيش استراتيجية واضحة وشغالين ببركة دعاء الوالدين

واشارت إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.

وتابعت: الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.



ومن جانبه أكد أشرف حبيب، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، أن قطاع الطاقة وتحديدا الغاز الطبيعي يعاني من تناقص في الإنتاج مع زيادة في الاستهلاك الذي لم يكن يرتبط بالصناعة وإنما بالكهرباء، لافتا إلى تزايد الضغط والاستهلاك بسبب الوافدين.

وأشار "حبيب" إلى العديد من العوامل التي تسببت في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، منها سعر الصرف الذي تم تحرير أكثر من مرة، فضلا عن توقف التصدير الذي كان يغطي الفارق في تكلفة الإنتاج.



وأشار إلى أزمة زيادة استهلاك الكهرباء وتأثيره على الصناعة: كنا نتوقع أن استهلاك الكهرباء أقل ٢٠ % من الاستهلاك الحالي"، مشيرا إلى أن استهلاك الكهرباء يساوي الإنتاج المحلي لمصر بالكامل وقد يزيد.



وأوضح رئيس الشركة القابضة للغازات أن سعر الكهرباء للمصانع ٤ دولار فيما يبلغ سعر الغاز ٤.٧٥.

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