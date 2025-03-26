بايرن ميونخ يتلقى صدمة قوية

أعلن نادي بايرن ميونخ أن ألفونسو ديفيز الظهير الأيمن للفريق تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليتأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

إصابة نجم بايرن ميونخ

وكشف الفريق البافاري أن ديفيز سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة منتخب كندا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ديفيز

وتأكد يغيب ديفيز، البالغ من العمر 24 عامًا، عن صفوف الفريق لعدة أشهر، وستمتد فترة غيابه حتى نهاية الموسم الحالي 2024/2025.

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